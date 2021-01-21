Объем международных резервов РФ на 15 января составил 590,4 млрд долларов против 597,4 млрд на 8 января 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 7 млрд долларов.

Сокращение резервов на 1,2% произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м), составив на 1 января 2021 года около 595,8 млрд долларов. При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го.

