Банки сохранили собственные программы кредитных каникул даже после того, как обязывающий предоставлять отсрочку закон прекратил свое действие. Тем не менее спрос на реструктуризацию со стороны физлиц во время второй волны пандемии коронавируса упал в несколько раз по сравнению с весной. Количество заявок на отсрочку и реструктуризацию вернулось к «доковидным» значениям, отмечают опрошенные Банки.ру кредитные организации.

Вторая волна реструктуризаций не наступила

Закон о кредитных каникулах действовал с начала апреля по конец сентября 2020 года. Он давал заемщикам право требовать у банка отсрочку по платежам на срок до полугода при снижении дохода хотя бы на 30%. Кредитные каникулы по закону также имели ограничения по сумме кредита, поэтому значительная часть реструктуризаций приходилась на собственные программы банков. По данным ЦБ, всего с конца марта по начало октября банки провели реструктуризацию порядка 1,6 млн кредитных договоров на общую сумму более 778 млрд рублей.

После 30 сентября банки прекратили принимать заявки на кредитные каникулы по закону, но продолжили по собственным программам. Тем не менее, несмотря на подъем заболеваемости коронавирусом осенью и зимой, резкого увеличения спроса на отсрочки по займам не произошло, а количество заявок снизилось в разы по сравнению с пиковыми значениями весны.

К примеру, за три с половиной месяца с 1 октября СберБанк получил порядка 90 тыс. заявок от клиентов на проведение реструктуризации. При этом в период действия закона 106-ФЗ (около шести месяцев) банком было принято почти 600 тыс. заявок.

С апреля 2020 года по январь 2021-го включительно ВТБ предоставил своим розничным клиентам возможность реструктуризации более чем 411,8 тыс. кредитов на сумму около 314 млрд рублей (в рамках как государственных, так и собственных программ). После 30 сентября банк получил 45,4 тыс. заявок на кредитные каникулы, что в шесть раз меньше средних значений весны 2020 года.

С 30 сентября по конец декабря 2020 года за кредитными каникулами в Промсвязьбанк обратились менее 4,5 тыс. заемщиков с кредитами общим объемом около 3 млрд рублей. В период действия 106-ФЗ каникулы оформили почти 18 тыс. клиентов с кредитами объемом 13 млрд, из них более 80% — по собственной программе ПСБ.

Крымский РНКБ с апреля по конец сентября получил больше 5 тыс. заявок на каникулы по закону и 851 заявку по своим программам реструктуризации, а после 1 октября — всего лишь 432 заявки по собственным программам.

Спрос на кредитные каникулы вернулся к «доковидным» значениям

По данным Национального бюро кредитных историй, пик реструктуризаций (предоставления каникул, отсрочек) пришелся на апрель — май 2020 года. Осенью резкого роста реструктуризации не происходило, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Количество обращений с III квартала 2020 года по текущий момент стабильное и не превышает средних значений «доковидного» периода, констатирует и заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елена Дорофеева.

Активный спрос на кредитные каникулы наблюдался еще до принятия соответствующего закона, но вскоре прошел, отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Сейчас розничные клиенты стали более взвешенно подходить к опции кредитных каникул и, прежде чем воспользоваться ею, оценивают, как отсроченные обязательства повлияют на долговую нагрузку в будущем, объясняют в пресс-службе ПСБ.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию с консервативным оптимизмом и не ожидаем значительного роста числа обращений. Хорошим знаком также считаем то, что процент одобрения реструктуризации не изменился с весны прошлого года», — отмечает директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса Московского Кредитного Банка Рустам Идрисов.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru