«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом 2 млрд долларов с доходностью 2,95%, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin, добавили там.



Книга заказов была открыта 20 января с первоначальным ценовым диапазоном «в районе 3,25%», который спустя несколько часов был снижен до уровня «в районе 3,125%». На пике спроса книга заявок инвесторов достигла более 4 млрд долларов, включая 250 счетов. В итоге размещения книга была закрыта с финальным ориентиром 2,9—2,95%.

«Газпром своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет. Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в 2 млрд долларов, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.

«Выпуск уникален не только временем выхода компании на рынок, установленным новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, но и участием в размещении новых инвесторов, в частности, из Азии. В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — добавил Шулаков.