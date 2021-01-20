Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс намерен покинуть свои посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). О своих планах уйти со всех должностей в РСПП он сообщил ТАСС, отметив, что больше не занимается бизнесом.

«Планирую уйти со всех постов в РСПП», — сказал Чубайс.

Согласно информации на сайте Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», Чубайс входит в состав правления РСПП и в бюро правления объединения.

С 2008 года Анатолий Чубайс возглавлял нанотехнологическую компанию «Роснано». В начале декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.