Около 10 млн мигрантов получили регистрацию в России в прошедшем году, что в два раза меньше по сравнению с 2019 годом. Такие данные МВД приводит ТАСС.

По информации ведомства, в 2020 году на миграционный учет было поставлено около 9,8 млн иностранцев и лиц без гражданства, тогда как в 2019 году их было 19,5 млн человек. В два раза снизилось и число выданных лицензий на работу — с примерно 127 тыс. до 63 тыс.

В полтора-два раза сократилось число оформленных разрешений на временное проживание, патентов на работу и видов на жительство.



При этом в гражданство РФ были приняты 656 тыс. человек (в 2019 году — порядка 498 тыс. человек).