Число банкротств юридических лиц в 2020 году сократилось на 19,8% (на 6% год назад), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные ежемесячного мониторинга ЦМАКП. Там считают, что можно говорить по крайней мере о 2 тыс. юрлиц — потенциальных банкротов, «выпавших» из статистики в результате ограничений на банкротство, из которых порядка 200 — это средний и крупный бизнес: в кризисы число банкротств возрастает.

По словам замглавы Минэкономики Ильи Торосова, неопределенность экономической ситуации могла привести к увеличению числа заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности способствовал снижению числа банкротств в 2020 году, отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По мнению аналитиков ЦМАКП, неясность дальнейшей траектории банкротств сохраняется — неизвестно, сколько споров между защищенными мораторием должниками и их кредиторами было урегулировано досудебно либо с помощью нового механизма судебной рассрочки (утверждение плана реструктуризации без согласия кредиторов). Как считает глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ Георгий Остапкович, в ближайшее время может произойти интенсификация реструктуризации долгов, частичных дефолтов, вплоть до отдельных банкротств. Если часть предприятий уйдет с рынка, для экономики в целом и для промышленности в частности особого беспокойства не произойдет, считает он.

ЦМАКП беспокоит сальдо закрытий и создания новых компаний: на конец 2020 году число юрлиц в ЕГРЮЛ составило 3,437 млн — на 8,2% ниже, чем в 2019 году. Аналитики называют «тревожным» снижение числа новых компаний в экономике на 24,3%: в 2020 году на одну открытую компанию приходилось 2,3 прекративших деятельность — против 2,1 год назад, хотя прекратили деятельность в 2020 году 549 тыс. компаний — на 16,7% ниже, чем в 2019 году. Основные причины: 1,9% — реорганизация, 12% — ликвидация и 85,3% — исключение из ЕГРЮЛ по решению регистратора.