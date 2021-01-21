Национальный банк «Траст» вправе запросить интересующую его информацию у ряда юридических лиц в Соединенных Штатах — во исполнение постановления Высокого суда Лондона в рамках взыскания 900 млн долларов с бывших совладельцев. Соответствующее разрешение дал федеральный суд штата Коннектикут, передает РАПСИ.

Банк может направить повестки оружейной компании Connecticut Shotgun Manufacturing Company, а также нескольким финансовым организациям, среди которых Wells Fargo Bank, Summit Investment Management Ltd, Bank of America и People's United Bank.

Как отметили в «Трасте», решение суда в Коннектикуте поможет Лондону получить необходимую информацию и будет стимулировать иностранные юрисдикции оказывать помощь американским судам.

Пока банк предпринимал усилия по приведению в исполнение постановления Высокого суда Лондона, один из бывших собственников финансового учреждения — Сергей Беляев покинул Россию и обосновался с супругой Ириной в городе Эйвон в регионе Фармингтон-Вэлли, штат Коннектикут, поясняется в судебных документах.

Постановление в пользу банка «Траст» Высокий суд Лондона вынес в январе 2020 года, признав факт мошеннических действий со стороны бывших совладельцев. Ответчиками по иску помимо Беляева были заявлены Илья Юров и Николай Фетисов.

Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. К оздоровлению банка было привлечено АО «Открытие Холдинг» (в феврале 2020 года подало заявление о банкротстве. — Прим. РАПСИ).

В феврале 2016 года активы бывших совладельцев проблемного банка по решению Лондонского суда были арестованы, в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие Холдинга», вошедшего в наблюдательный совет «Траста».

Юров, Фетисов и Беляев подозревались в выведении денег из банка за счет выдачи кредитов подконтрольным им офшорным компаниям. Соответственно, деньги в виде займов, по утверждению представителей «Траста», через подставные фирмы переводились на персональные счета при участии некоего Бенедикта Ворслея, с которым в ноябре 2015 года было заключено соглашение об урегулировании претензий и который оказывал содействие российскому банку.

Санация банка «Траст» обошлась государству, то есть российским налогоплательщикам, примерно в 127 млрд рублей, напоминает РАПСИ.



В конце августа 2020 года «Открытие» и банк «Траст» подали исковое заявление к Беляеву, проживающему в США под фамилией Вольфсон, в Верховный суд Нью-Йорка. В декабре того же года заявление было уточнено. Сам бизнесмен потребовал оставить иск без рассмотрения, поскольку, по его мнению, спор между сторонами должен рассматриваться в России.