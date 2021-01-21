Экономическая активность в России в начале 2021 года в целом оставалась на уровне прошлого квартала, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком очередного выпуска «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» . Недельное отклонение объема входящих платежей от среднего уровня IV квартала 2020 года на первой рабочей неделе 2021 года (11—15 января) оказалось положительным, составив 9,3%, но было почти полностью обеспечено ростом финансовых потоков в отрасли государственного потребления. Отклонение без учета отраслей добычи, нефтепродуктов и государственного управления было близким к нулю (минус 0,6%). При этом динамика по группам отраслей оставалась разнонаправленной: рост в потреблении и экспорте компенсировался снижением потоков в инвестиционных отраслях.

В ЦБ уточняют, что начиная с этого выпуска применяется новая методология расчета показателей, используемых в мониторинге. «По мере нормализации ситуации в экономике информация об отраслевых финансовых потоках может использоваться не для оценки отклонений от докризисных уровней, а как индикатор изменений деловой активности. Начиная с текущего выпуска «Мониторинга» мы переходим к скорректированной методологии расчета отклонений финансовых потоков по России в целом, сравнивая недельный уровень входящих потоков по отраслям и укрупненным группам отраслей со среднедневным уровнем предыдущего календарного квартала. Данное сравнение нацелено на формирование на базе оперативной информации по отраслевым финансовым потокам дополнительной краткосрочной оценки динамики ВВП на качественном, а также — в перспективе — на количественном уровне», — поясняет регулятор, напоминая, что ранее оценивалось отклонение входящих платежей от докоронавирусного уровня.

На отчетной неделе в отраслях, ориентированных на экспорт, продолжилась тенденция к плавному восстановлению. Рост объемов входящих платежей к среднему объему в предыдущем квартале составил 9,1%. Основной вклад внесла наиболее крупная отрасль этой группы — добыча нефти и газа. Поддержку также оказала оптовая торговля, где на отчетной неделе был зафиксирован рост входящих платежей. В свою очередь зафиксированная положительная динамика в добыче угля в значительной степени объясняется ростом экспортного спроса из-за холодной зимы в ряде зарубежных стран.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе рост объема входящих платежей составил 5,3%. Основной положительный вклад внесли операции с недвижимым имуществом, финансовые услуги и сельское хозяйство.

В отраслях инвестиционного спроса за рабочую неделю с 11 по 15 января отклонение среднего входящего дневного потока от среднего значения за IV квартал 2020 года составило минус 12,5%. После достаточно уверенной динамики в конце декабря год начался с ухудшения показателей практически во всех отраслях инвестиционного спроса. «Достоверное устранение возможного временного негативного эффекта начала календарного года на деловую активность посредством статистических процедур сезонной корректировки представляется крайне затруднительным. С учетом этого преждевременно делать вывод о появлении негативных тенденций в инвестиционных отраслях. Вероятно, в течение последующих недель динамика платежей в них постепенно нормализуется», — комментируют в Центробанке.

В отраслях государственного потребления с 11 по 15 января положительная динамика входящих потоков продолжилась: отклонение среднего дневного потока за отчетную неделю от среднего за предыдущий квартал составило плюс 45,4%.



Динамика финансовых потоков на региональном уровне в целом подтверждает данные других краткосрочных и оперативных индикаторов, указывающих на стабилизацию деловой активности в декабре после ее некоторого ослабления в октябре — ноябре на фоне роста заболеваемости, указывают в ЦБ. В декабре на федеральном уровне отмечалось превышение суммарных входящих финансовых потоков, взвешенных в соответствии с долями в валовом региональном продукте, на 2,2% год к году против снижения на 0,5% год к году в ноябре. Улучшение динамики наблюдалось в половине федеральных округов (Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском ФО).