Агентство по страхованию вкладов 20 января перечислило Банку России 5,9 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, сообщается на сайте агентства.

«В счет погашения основной суммы долга перечислены 5 млрд рублей, в счет погашения процентов — 0,9 млрд рублей. В октябре 2020 года Банк России продлил действие кредитного договора на пять лет с одновременным увеличением процентной ставки до уровня ключевой ставки Банка России», — говорится в сообщении.

В общей сложности на погашение кредита агентство направило Банку России 469,9 млрд рублей (462 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 7,9 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 380 млрд рублей без учета процентов.



В 2015—2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.