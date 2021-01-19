Затраты российских операторов связи на строительство сетей нового стандарта 5G могут оказаться выше, чем ожидалось, и достигнут 1 трлн рублей к 2027 году, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это случится, если новую технологию, как и планирует государство, придется развивать в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Повышение капитальных расходов может снизить свободный денежный поток сектора до отрицательных значений в 2021–2024 годах, что приведет к продолжению роста долга в абсолютном выражении и снижению дивидендных выплат уже начиная с 2022 года, предупреждают аналитики.

При строительстве 5G в частотах 4,8–4,99 ГГц затраты операторов будут выше, чем в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц, который выбран в качестве основного для 5G в большинстве стран, но в России занят военной спутниковой связью. Рост инвестиций объясняется удорожанием оборудования, которое поставщики производят в первую очередь для «золотого диапазона», большей плотностью установки базовых станций связи и ростом расходов на электричество, считает АКРА. По оценке агентства, активное внедрение 5G в России начнется не раньше 2024 года, но из-за недостаточного спроса на технологию сроки могут быть сдвинуты.

Сами операторы связи пока не считают вопрос выбора частот для 5G в России решенным и рассчитывают побороться за «золотой диапазон». Пока вложения в 5G ограничиваются поддержанием тестовых зон и партнерскими проектами, что составляет небольшую часть в общих капитальных затратах на строительство инфраструктуры, рассказали в Tele2. Оценить реальные расходы можно будет при окончательном решении частотного вопроса, считают там и соглашаются в МТС и «Вымпелкоме».

По мнению экспертов, объем инвестиций в закупку оборудования и строительство сетей в прогнозе АКРА может соответствовать действительности, агентство, вероятно, еще и не учитывало возможные затраты на аукционы на покупку частот. На горизонте ближайших двух лет частоты для массового строительства 5G вряд ли будут расчищены, а сама технология останется востребована в основном для корпоративных сетей, считают эксперты.