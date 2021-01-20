Направить обращение в комиссию Банка России по рассмотрению жалоб можно будет не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа через личный кабинет участника информационного обмена. Это предусмотрено указанием Банка России , которое вступает в силу 30 января 2021 года.

«Направление жалобы через личный кабинет позволит существенно ускорить ее поступление в рабочий аппарат комиссии и получение ответа заявителем (ответ направляется также через личный кабинет)», — поясняет регулятор.

При этом обеспечивается защищенность передаваемых сведений, содержащих информацию ограниченного распространения и персональные данные.