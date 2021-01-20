ВУЗ-Банк снизил ставки по ряду кредитных продуктов. Об этом объявили в среду в финучреждении.

Так, оформить потребительский кредит на любые цели или рефинансировать действующие кредиты сторонних банков по программе «Все просто» сейчас можно по ставке от 6,3% годовых.



Кредитные продукты можно оформить на срок от трех до десяти лет, максимальная сумма составляет 5 млн рублей.