Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту взятки в размере 7 млн рублей в отношении бывшего управляющего Национального банка республики, он задержан, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый получил от председателя совета директоров Мордовпромстройбанка и его акционеров взятку в размере более 7 млн рублей за отзыв предписания и непривлечение к банковским ограничениям. Стороны заключили договор купли-продажи акций коммерческой организации, после чего при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. рублей взяткодатели перечислили за них более 7 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего управляющего Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). В настоящее время взяткополучатель и один из взяткодателей задержаны», — говорится в сообщении.