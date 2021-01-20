Годовая продовольственная инфляция в РФ в декабре достигла максимального значения с февраля 2016 года, при этом в отчетном месяце отмечались признаки постепенного исчерпания переноса произошедшего ослабления рубля в цены. На такие тенденции обращает внимание Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен» .

В декабре 2020 года месячный рост потребительских цен (по оценке с поправкой на сезонность) по сравнению с ноябрем несколько уменьшился (на 0,05 процентного пункта, до 0,54%), отмечается в материале. Тем не менее он остался повышенным относительно уровня, соответствующего четырехпроцентному аннуализированному росту цен, то есть в пересчете на год. Наиболее заметно замедлился месячный рост цен на непродовольственные товары, чему способствовало постепенное исчерпание влияния ослабления рубля. Несколько снизился темп удорожания продовольствия, в том числе за счет принятых мер по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло.

По данным ЦБ, немного уменьшились показатели месячного прироста цен, при расчете которых исключаются волатильные или регулируемые компоненты. Тем не менее в годовом выражении они остались выше 4%.

Годовая инфляция продолжила увеличиваться и составила 4,91%: текущие темпы роста цен по-прежнему заметно превышали низкие значения конца 2019 года. В истекшем году ценовое давление было в значительной мере обусловлено немонетарными факторами, связанными с эпидемией коронавируса и предложением отдельных видов продовольствия, а также ослаблением рубля. Более всего за 2020 год ускорилась годовая продовольственная инфляция (до 6,69% по сравнению с 2,58% в декабре 2019 года). Годовой прирост цен на непродовольственные товары составил 4,79% (на 1,84 п. п. выше, чем в 2019-м). Ценообразование на рынке услуг носило особый характер, значимое воздействие на него оказывали противоэпидемические меры. Цены и тарифы на услуги выросли за год на 2,7% (на 1,05 п. п. меньше, чем годом ранее).

В своем обзоре ЦБ более подробно останавливается на влиянии на инфляцию таких факторов, как предложение продовольствия, динамика обменного курса рубля и меры по сдерживанию коронавирусной инфекции.

В частности, отмечается, что текущие темпы роста цен на продукты питания несколько уменьшились (при разнонаправленной динамике на отдельных рынках). Высокими темпами росли цены на помидоры и огурцы, для которых в целом характерна повышенная ценовая волатильность. Давление на цены оказывали рост затрат и удорожание импорта. Кроме того, на конъюнктуре рынка томатов сказалось введение Роспотребнадзором временного запрета на их ввоз из целого ряда стран, включая Азербайджан (главный поставщик). В ближайшее время стабилизации цен на помидоры будет способствовать отмена фитосанитарных требований, начавшаяся с конца декабря. Отмечалось повышение текущих темпов роста цен на мясопродукты (в том числе на мясо кур). Возможно, сказывалось давление со стороны возросших затрат, предполагают в Центробанке. Напротив, рост цен на сахар и подсолнечное масло замедлился, что стало результатом введения правительством предельных цен на них. Накопленный за последние четыре года рост цен на сахар остался ниже инфляции за этот период, на растительное масло — примерно на том же уровне.

Годовая продовольственная инфляция в декабре продолжила повышаться и достигла максимального значения с февраля 2016 года, указывают в ЦБ. Основной вклад в увеличение внесло ускорение удорожания плодоовощной продукции, в первую очередь помидоров и огурцов. Заметным также был вклад динамики цен на яйца и мясопродукты. Тем не менее годовой прирост цен на мясопродукты остался небольшим — 3,34%.

В декабре отмечались признаки постепенного исчерпания переноса произошедшего ослабления рубля в цены, констатирует регулятор. Замедлился текущий темп удорожания автомобилей, подешевели телерадиотовары. В целом непродовольственные товары подорожали за месяц на 0,43% (на 0,09 п. п. меньше, чем в ноябре).

Однако годовые темпы роста цен на непродовольственные товары продолжили повышаться. Как и в предыдущие месяцы, основной вклад внесло ускорение удорожания автомобилей.

Подъем заболеваемости коронавирусом отражался в декабре в основном на динамике цен на услуги, оказание части которых по‑прежнему подпадало под противоэпидемические ограничения. Повышение цен на услуги было несколько ниже, чем в ноябре, и составило 0,28%. Годовой прирост увеличился на 0,18 п. п., до 2,7%.

Из-за особенностей отражения в статистике цен на услуги, оказание которых было приостановлено, цены на авиабилеты и зарубежные поездки оставались ниже, чем годом ранее. Увеличился, но остался невысоким рост цен на внутренние санаторно-оздоровительные услуги. Возросли годовые темпы роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, индексация которых растянулась во времени.

«В дальнейшем смягчение противоэпидемических ограничений может сопровождаться повышением темпа роста цен на услуги по отношению к их низкому уровню, сложившемуся в 2020 году. Изменения цен могут быть скачкообразными, что будет увеличивать волатильность месячной и годовой ценовой динамики», — прогнозируют в ЦБ.



«Повышение инфляции в 2020 году было в значительной мере связано с действием временных немонетарных факторов, связанных с противоэпидемическими мерами и предложением отдельных видов продовольствия, а также с переносом в цены ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в обзоре.