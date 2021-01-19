На продвижение карты рассрочек «Халва» , которая в Совкомбанке стала «локомотивом розничного бизнеса», группа за все время потратила более 10 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Это следует из меморандума банка к выпуску облигаций. Как пояснил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, это нетто-финансовый результат первых нескольких лет, когда доходы от карты были ниже затрат на привлечение и продвижение, полные расходы на эти статьи были еще выше. Две трети из них ушло на покупку франшизы у белорусского МТ-банка, IТ-разработку, расходы на персонал подразделений продуктовых и продажных, выплаты партнерам за привлечение клиентов, а также welcome-бонусы клиентам, указал банкир. Сейчас идет период, когда банк постепенно возвращает свои инвестиции, отметил Хотимский.

По состоянию на конец III квартала 2020 года у «Халвы» 6 млн клиентов, которые могут приобрести продукты более чем в 200 тыс. онлайн- и офлайн-магазинов в России. Это около 20% всех розничных точек и интернет-магазинов в стране, следует из оценки Совкомбанка. Объем трансакций по картам за три квартала 2020 года составил 175,2 млрд рублей, 61% всех трансакций — это покупки в магазинах-партнерах.

Эксперты оценивают затраты на продвижение как адекватные. По их мнению, 10 млрд рублей для Совкомбанка — заметный объем инвестиций. По мере роста бизнеса Совкомбанк будет постепенно зарабатывать и окупать вложенные инвестиции. Этому будет способствовать и то обстоятельство, что после покупки «Совести» у Совкомбанка стало меньше прямых конкурентов, считают эксперты.