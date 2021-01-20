Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 21 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 9 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,44 рубля (минус 24 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 9 копеек и составил 89,24 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. По его словам, не ожидается существенного укрепления российской валюты в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль продолжит движение в районе 73,5—73,7 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, американская валюта может перейти к восстановлению и предпринять попытку выйти выше 74 рублей, в рамках ближайших сессий для доллара актуальным остается диапазон 73—75 рублей, прогнозировал эксперт.

«Рубль вчера отыграл часть потерь, понесенных накануне из-за ареста Алексея Навального. Растущая нефть и пара евро/доллар говорят о том, что укрепление рубля может сегодня продолжиться. Однако отметка 73 рубля за доллар выглядит пока непроходимым барьером, и при приближении к ней стоит покупать доллар против рубля как спекулятивно, так и среднесрочно», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.