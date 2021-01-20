Банк России установил единый порядок, сроки и форму уведомления о приобретении и отчуждении акций и долей ряда некредитных финансовых организаций. Это поможет снизить регуляторную нагрузку на участников рынка, поясняется в сообщении ЦБ.

Такие уведомления акционеры (участники) должны направлять в финансовые организации и Банк России в установленных законодательством случаях — в частности, когда они становятся владельцами более чем 10% организации.

Единая форма уведомления установлена для акционеров и участников организаторов торговли, клиринговых организаций, операторов финансовых платформ, профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов. При этом если финансовая организация совмещает такие виды деятельности, уведомление направляется в ЦБ один раз.

Уведомление может быть направлено на бумажном носителе по почте (нарочным), в электронной форме через личный кабинет акционера (участника) или через единый портал государственных и муниципальных услуг.



Указание Банка России вступает в силу 31 января 2021 года.