Росдорбанк показал рост прибыли до 314 млн рублей по итогам 12 месяцев 2020 года, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2019-го (160 млн рублей). Такая динамика обусловлена органическим ростом объемов бизнеса — увеличением клиентской базы и высокими показателями достаточности капитала в результате его увеличения в конце 2019 года, говорится в релизе кредитной организации.



«Несмотря на многие вызовы, связанные с переводом банка на удаленную работу и другими аспектами, к которым необходимо было адаптироваться из-за пандемии в 2020 году, банк показывал хорошие результаты финансовой деятельности в течение всего года. Объем кредитного портфеля банка за год увеличился до 13,8 миллиарда рублей, что на 4,6 миллиарда больше, чем на конец 2019 года. Росту показателей деятельности банка, в частности, поспособствовали улучшение качества обслуживания клиентов за счет внедрения сервисов удаленного обслуживания по конверсионным и депозитным операциям и неукоснительное следование принятой банком стратегии», — отметил первый заместитель председателя правления Росдорбанка Алексей Виноградов.

Размер активов банка за год вырос на 4,3 млрд, на конец 2020 года цифра достигла 23,9 млрд рублей, а основным направлением, которое дало такой прирост, стало кредитование крупных корпоративных клиентов.