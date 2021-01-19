Правительство одобрило ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. В их числе «ДОМ.РФ», Россельхозбанк, Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), «Сколково» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Согласно распоряжению правительства, все KPI должны быть разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития. Исходя из их достижения планируется оценивать эффективность работы организаций, а также определять размер вознаграждения топ-менеджмента. Как рассказали в Минэкономразвития, институтам будут установлены не только целевые значения KPI, но и минимальные. При недостижении целевого показателя менеджменту будет выплачена уменьшенная пропорционально премия, а при значении KPI ниже минимального вознаграждения не будет.

По информации собеседников, близких к Кабмину, «ДОМ.РФ» для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» должен будет секьюритизировать ипотечные кредиты на сумму в 400 млрд рублей, профинансировать рынок аренды на 8 млрд рублей и ввести на федеральных участках жилье общей площадью 1,3 млн кв. м. Также необходимо сгенерировать доход акционера (правительства) в 8,8 млрд рублей и обеспечить рентабельность по выручке на уровне 10%. От Россельхозбанка ждут достижений по наццели «Достойный труд и успешное предпринимательство». Срочный кредитный портфель должен составить 2,57 трлн рублей по итогам 2021 года, а объем выдачи займов для агропромышленного комплекса — 1,42 трлн. МСБ получит в Россельхозбанке 250 млрд рублей кредитов, а доля розничных продуктов, доступных в «цифре», будет не ниже 60%. Финансовые цели для банка предписывают рентабельности капитала и активов находиться на уровне 1,1%. А объем просроченной задолженности должен сократиться на 0,2 п.п в 2021 году.

Корпорации МСП предстоит довести объем закупок крупнейших заказчиков до 3,8 трлн рублей и оказать гарантийную поддержку бизнесу на 354,4 млрд рублей. Организации предстоит отчитаться за число МСП и самозанятых, получивших доступ к сервисам и информационной поддержке, за количество предоставленного им имущества. Росимуществу и «ВЭБ.РФ» корпорация должна будет выплатить 50 млн рублей прибыли по итогам года. РЭЦ должен будет вывести на контракты 3 тыс. малых и средних фирм, а общий объем поддержанного экспорта должен составить более 27 млрд долларов. В показатели эффективности организации включен индекс потребительской лояльности, который должен составить не менее 55% по итогам года. «Сколково» должен обеспечить выручку компаний-резидентов на уровне 115 млрд рублей и увеличить их количество до 2,5 тыс. Также фонду предписали создать 38 тыс. рабочих мест, привлечь в проекты резидентов 12 млрд внебюджетных инвестиций и заплатить в бюджет Москвы 3,7 млрд рублей налогов.

Объем нового бизнеса ГГТЛК в 2021 году должен составить 80,4 млрд рублей, а инвестиций в транспортный комплекс — 85,6 млрд. Кроме того, ГТЛК должна будет на 100% выполнить программы с госучастием и нацпроекты, а также отдать на дивиденды 250 млн рублей.