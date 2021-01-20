Почти четверть россиян экономили во время новогодних каникул, свидетельствуют данные исследования, проведенного «Мегапланом».

Разработчик программного обеспечения для управления бизнесом опросил 1 518 сотрудников и руководителей МСБ. Так, 24,7% сотрудников российских компаний рассказали о том, что им приходилось экономить средства в течение новогодних каникул. 18,9% ответили, что экономят всегда, а не только в праздники; 56,4% не экономили вообще.

Больше всего россияне экономили на новогодней атрибутике и украшениях (25,2%), алкоголе (20,4%), подарках (19,5%), заказах в сервисах (18,6%), продуктах питания (10,2%), а также на бензине (5,8%). Наименее существенными статьями экономии оказались Интернет и телефонная связь (0,4%).

Среди участников опроса 35,5% рассказали, что подрабатывали на новогодних каникулах в течение нескольких дней, а более половины (52,7%) ответили, что не работали вообще, так как отдых для них важнее. 11,8% признались, что работали на протяжении всех каникул.

«Заначка» на новогодние траты была припасена у 55% участников опроса. 23,2% ответили, что необходимости в откладывании денег на празднование Нового года у них не было, а 21,8% рассказали, что не делали денежных запасов на новогодние каникулы в принципе.

На новогодние подарки 40,9% респондентов потратили около 10 тыс. рублей, 20,7% — примерно 20 тыс., 15,1% — около 30 тыс., 8,3% — свыше 50 тыс. рублей, а 15,1% не тратили деньги на подарки вообще. На новогодний стол 56,8% россиян потратили примерно 10 тыс. рублей, 14,7% — порядка 20 тыс., 7,1% — около 30 тыс., 1,4% — свыше 50 тыс. Каждый пятый (20,1%) ответил, что не тратил деньги на новогодний стол.

Кроме того, 29,7% опрошенных рассказали, что потратили около 10 тыс. рублей на развлечения на новогодних каникулах, 12,5% — примерно 20 тыс., 5% — около 30 тыс., 4,2% — свыше 50 тыс.; лишь малая часть респондентов (1,7%) потратили порядка 100 тыс. рублей. При этом 46,7% не тратились на развлечения вообще.

Новогоднюю премию на работе получили 29% опрошенных сотрудников российских компаний; 64,9% заявили об отсутствии премий. 6,2% признались, что компании, в которых они работают, отменили новогодние премии за 2020 год.

Те, кому посчастливилось получить новогоднюю премию, потратили ее на подарки себе и близким (32%), празднование Нового года (17,3%), закрытие долгов и кредитов (13,3%) и развитие собственного бизнеса (2%). 35,3% респондентов, получивших премию, ответили, что решили отложить ее на потом.

«2020 год перераспределил приоритеты денежных трат россиян. К сожалению, многие были вынуждены затянуть пояса и всерьез озаботиться накоплением финансов на будущее, — комментирует генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов. — Увы, для многих только кризисная ситуация становится мотиватором пересмотреть свое отношение к деньгам. Надеюсь, что накопления, которые россияне начали делать в этом году, позволят им спокойно пережить и третью, и четвертую волну «коронакризиса».



Опрос также показал, что 40,9% оказались недовольны денежной суммой, выплаченной им работодателем перед Новым годом. 31,3% ответили, что в целом довольны, но хотели бы получить больше. Удовлетворены предновогодней выплатой лишь 27,8% участников исследования.