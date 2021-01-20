Число преступлений с использованием Интернета возросло в прошлом году на 91%, а при помощи мобильных телефонов — на 88%, сообщили в пресс-центре МВД.



«В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет — на 91,3%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3%», — отметили в пресс-центре.



Причиной роста количества тяжких преступлений в России в 2020 году стало резкое увеличение IT-преступлений. «Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — говорится в сообщении.