Объем открытых позиций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов Московской биржи по итогам 2020 года увеличился почти в 2,5 раза до 1,071 трлн рублей (с 439 млрд рублей по итогам 2019 года). Такие данные приводятся в сообщении площадки.

Росту активности участников на рынке СПФИ способствовал ряд технологических новаций, в том числе подключение к единому пулу (пользователи единого пула имеют возможность снизить издержки на проведение операций благодаря единому обеспечению, кросс-маржированию и неттированию обязательств и требований по сделкам), а также увеличение максимального срока торгуемых контрактов с пяти до десяти лет, поясняет Мосбиржа.



На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды и опционы со сроком исполнения от трех дней до десяти лет в зависимости от типа инструмента. «Участники могут получать дополнительный доход за счет начисления процентов на гарантийное обеспечение и депозитную маржу по сделкам. Также они могут снизить затраты на капитал, минимизировать риски контрагента при сохранении гибкости параметров внебиржевых инструментов. Кроме того, на рынке СПФИ нет необходимости заключать генеральные соглашения для срочных внебиржевых сделок», — отмечается в релизе. Уточняется, что все сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, в качестве которого выступает Национальный Клиринговый Центр.