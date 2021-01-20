Минфин России на аукционе в среду, 20 января, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 38,97 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,0801% от номинала, средневзвешенная цена — 96,162% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,57% годовых.