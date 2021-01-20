Бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд приходится на 17 сырьевых регионов, Москву и Санкт-Петербург, говорится в сообщении Минфина РФ. Более 40% дефицита профинансировано за счет свободных остатков на счетах регионов, а 31% — за счет предоставленных бюджетных кредитов.

«В период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике. Так, в 2020 году они увеличились на 15%: в частности, на оплату труда рост составил 15%, на капвложения — 10%», — сообщает ведомство.

Минфин отметил, что у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов. «По оперативным данным Минфина России, в 2020 году общие доходы регионов увеличились на 10%. В течение года федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн рублей, до 3,7 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. Также будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов. Все социальные обязательства государства будут выполнены, подчеркнул Минфин РФ.