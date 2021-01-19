Каждая третья компания в течение последнего года приглашала уволившихся сотрудников вернуться на прежнее место. В 2019-м о таких кадровых решениях сообщали 25% компаний. Судя по комментариям респондентов, основные причины приглашений вернуться — это нехватка кандидатов с опытом работы на профильном рынке, «узкая» специализация бывшего сотрудника и экономия затрат на обучение новичков, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин (24%) согласился бы вернуться на прежнее место работы, если бы поступило такое предложение от работодателя. О готовности принять такое решение чаще сообщают респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (31%), опрошенные старше 45 лет (29%) и мужчины (29% против 19% среди женщин).



По мнению респондентов, мотивировать их к возвращению на прежнее место работы могла бы прежде всего зарплата (54%). Другие факторы (повышение в должности, старый коллектив, смена руководства и т. д.) россияне называли заметно реже.

На практике ситуация обстоит несколько иначе: почти половина россиян (45%) когда-либо получали предложение вернуться на старую работу, однако соглашались на это лишь 16%. Сотрудники старше 45 лет и респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей принимают предложения о повторном трудоустройстве чаще (21% и 19% соответственно).

Главными причинами, побудившими респондентов вернуться на прежнюю работу, была достойная зарплата (24%) и интерес к работе (10%), а также удобный график, признание заслуг руководством компании и хороший коллектив (по 9%). Реже называли такие факторы, как предложение другой должности или повышение (5%), работа рядом с домом (4%) и стабильность (2%).

Не соглашались на предложение вновь устроиться на старую работу 29% экономически активных россиян. Чаще других такое решение принимали опрошенные в возрасте от 24 до 35 лет (34%) и респонденты с доходом от 30 до 50 тыс. рублей (33%). Женщины отказываются от повторного трудоустройства чаще мужчин (32% против 26%).

Причиной отказа в большинстве случаев стала маленькая зарплата (36%), разногласия с руководством или переезд (по 9%). Реже называли такие факторы, как условия работы, жизненный принцип «не возвращаться» (по 7%), хорошая новая работа (6%), а также нежелание делать «шаг назад» (5%) и неудобный график (2%).

За 5 лет россияне стали реже демонстрировать желание вернуться на старое место работы: в 2016 году к бывшему работодателю согласились бы вновь поступить на работу 30%, сейчас — 24%. Однако тех, кто получал приглашение вернуться, стало чуть больше: 39% пять лет назад и 45% сегодня.