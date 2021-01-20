Большинство россиян недовольны своей зарплатой, свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру». Лишь 17% опрошенных отметили, что на текущий момент довольны своей заработной платой.

Среди тех, кто недоволен зарплатой, 15% респондентов отметили, что хотели бы получить прибавку до 10 тыс. рублей ежемесячно. 27% опрошенных желают получать до 20 тыс. больше.

Каждый пятый житель России мечтает о прибавке до 30 тыс. рублей, 9% — до 40 тыс., а 11% — до 50 тыс. Еще 18% опрошенных отметили, что хотели бы иметь зарплату, которая превысит текущую более чем на 50 тыс. рублей.