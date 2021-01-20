Физический объем золота в российских резервах вырос за 2020 год примерно на 1,2% при росте стоимостного объема на 25,7%, свидетельствуют данные Банка России.

Согласно сводке ЦБ «Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации» , на 1 января 2021 года у РФ 73,9 млн чистых тройских унций золота, как и на все ежемесячные отчетные даты начиная с 1 апреля 2020-го. Регулятор в конце марта прошлого года объявил о приостановке с 1 апреля покупки золота на внутреннем рынке. На 1 января 2020 года в резервах было 73 млн чистых тройских унций золота, на 1 февраля — 73,3 млн, на 1 марта — 73,6 млн. В 2019 году физический объем золота в резервах вырос на 7,5% (с 67,9 млн чистых тройских унций на 1 января 2019-го ).

Стоимостный объем золота в международных резервах увеличился за год на 28 млрд 378,4 млн долларов — со 110,376 млрд на 1 января 2020-го до 138 млрд 754,4 млн долларов на 1 января 2021-го.



Общий объем золотовалютных резервов России на 1 января 2021 года — 595 млрд 774,1 млн долларов.