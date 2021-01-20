Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне «ruB», прогноз по рейтингу «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Деятельность банка характеризуется слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, невысоким качеством активов, высоким уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основная доля активов на 1 декабря 2020 года приходится на кредитный портфель юрлиц (38% активов). Ссуды юрлицам характеризуются повышенной долей просроченной и пролонгированной задолженности (совокупно около 26% портфеля), а также слабой отраслевой диверсификацией (на долю торговли приходится 54%).

Высокая позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 1 декабря 2020-го покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 36% и 56%.



Ключевыми источниками фондирования выступают средства юрлиц и физлиц, которые составляют 53% и 43% привлеченных средств соответственно. Отмечается низкая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств десяти крупнейших кредиторов/групп кредиторов составляет 12% пассивов, доля средств крупнейшего кредитора — 3,1% пассивов, заключили в «Эксперт РА».

