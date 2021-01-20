Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанку на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимой позицией по капиталу, невысокими показателями рентабельности и качества активов, а также адекватной ликвидной позицией», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляют высоконадежные, но низкодоходные средства, размещенные в рамках обратного РЕПО с НКЦ (29% валовых активов на 1 декабря 2020 года). На ссуды юрлиц и ИП приходится порядка 28% активов, на розничный кредитный портфель — около 3% активов.

Сохраняются риски, связанные с интенсивным наличным денежным оборотом (в среднем за период с 1 июля по 1 декабря 2020 года отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило 87%), что, по мнению «Эксперт РА», требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.



Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на высоком уровне (на 1 декабря 2020-го покрытие ссудного портфеля юрлиц, ИП и физлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, а также поручительств и гарантий составило 291%).

