Кредитные и микрофинансовые организации могут получить возможность отслеживать доходы заемщиков новыми способами, в том числе основанными на трансакционной активности клиентов, следует из опубликованной Центробанком «дорожной карты» по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки.

Банк России определил основные задачи по совершенствованию расчета ПДН на 2021—2022 годы . Так, в ближайшие два года планируется подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать ПДН, указано в сообщении регулятора.

Кроме того, «дорожная карта» на 2021—2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности доли выдачи необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Среди задач на предстоящие два года — модернизация механизма расчета ПДН в связи с реформой института бюро кредитных историй, а также в части определения суммы среднемесячного дохода заемщика.

«Проведение оценки возможности получения кредитными организациями и МФО информации о доходах заемщиков новыми способами, в том числе основанными на данных трансакционной активности заемщика», — гласит, в частности, один из пунктов «дорожной карты».

Как следует из заметки «Прайма» на эту тему, трансакционный скоринг — это новый тип оценки кредитоспособности клиента кредитно-финансового учреждения, при котором оцениваются суммы покупок и категории точек продаж, в которых они совершаются. Чем больше сумма покупок и выше класс заведений, в которых бывает клиент, тем больше у него шансов получить кредит. Некоторые компании и банки в России уже используют трансакционный скоринг в работе. Например, в марте 2019 года международная платежная система Visa и бюро кредитных историй «Эквифакс» запустили сервис анализа кредитоспособности клиентов банков на основе их трансакций по банковским картам .

В числе прочего в «дорожной карте» значится «развитие дистанционных способов передачи информации, необходимой для расчета ПДН». Речь идет о «создании нормативной базы для обеспечения возможности дистанционного взаимодействия финансовых организаций, государственных информационных систем и заемщиков» с целью «совершенствования механизма получения финансовыми организациями сведений о доходах граждан из государственных информационных систем в электронном виде». Реализация этого этапа намечена на IV квартал 2021 года. В качестве ожидаемого результата указано «обеспечение возможности оперативного получения финансовыми организациями сведений о доходах граждан из официальных источников (при наличии соответствующего согласия гражданина)».

Также ЦБ опубликовал отчет об исполнении «дорожной карты» на 2019—2020 годы . Из материалов регулятора, в частности, следует, что за этот период была проведена проверка методик 346 кредитных организаций и 78 микрофинансовых организаций по расчету ПДН на предмет соблюдения этими организациями требований нормативных актов.



Для мониторинга применения ПДН как инструмента поддержания финансовой стабильности ежеквартально проводились обследования кредитных портфелей крупнейших кредитных организаций, а также была введена новая форма отчетности с информацией о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц.