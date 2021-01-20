Банк «Зенит» ввел новый вклад «Доход в ЗЕНИТе» . Депозит открывается от 30 тыс. рублей на 700 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Досрочное расторжение при фактическом сроке до 350 дней — по ставке до востребования, от 351 до 699 дней — по ставке 3,65% годовых.

Разместить денежные средства во вклад можно как в отделении банка, так и через интернет-банк и мобильное приложение.