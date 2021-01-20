Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 12 месяцев 2020 года составила рекордные 11,7 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль за IV квартал 2020 года составила 5,2 млрд рублей, что на 138,5% больше по сравнению с IV кварталом 2019 года. Такие данные отчетности по РСБУ без учета событий после отчетной даты, рассчитанные по внутренней методике банка «Санкт-Петербург», представлены в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход, полученный за 2020 год, составил 25 млрд рублей (плюс 13,3% по сравнению с результатом 2019 года), включая 7,1 млрд рублей за IV квартал 2020 года (плюс 11,1% по сравнению с IV кварталом 2019 года).



Чистый комиссионный доход вырос на 10,9% по сравнению с 2019 годом и составил 7,3 млрд рублей, включая 2,1 млрд рублей за IV квартал 2020 года (плюс 9,5% по сравнению с IV кварталом 2019 года).

Чистый доход от операций на финансовых рынках за указанный период составил 5,7 млрд рублей (доход 0,2 млрд рублей в 2019 году), включая 1,1 млрд рублей в течение IV квартала 2020 года (плюс 100% по сравнению с IV кварталом 2019 года).

Операционные расходы за 12 месяцев 2020 года составили 14,2 млрд рублей (минус 1% по сравнению с 12 месяцами 2019 года), включая 4,1 млрд рублей за IV квартал 2020 года (минус 24,4% по сравнению с IV кварталом 2019 года).



Резервы за 2020 год составили 10,8 млрд рублей (плюс 28,1% по сравнению с 12 месяцами 2019 года).

Активы по итогам 2020 года составили 730,7 млрд рублей (плюс 9,5% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 2% по сравнению с 1 января 2021 года).



Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг на 1 января 2021 года составил 483,6 млрд рублей (плюс 16,3% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 1,5% по сравнению с 1 октября 2020 года; без учета валютной переоценки: плюс 10,8% и плюс 3% соответственно). Средства юридических лиц достигли 209,9 млрд рублей (плюс 23,9% по сравнению с 1 января 2020 года; минус 1,2% по сравнению с 1 октября 2020 года; без учета валютной переоценки: плюс 18,3% и плюс 0,2% соответственно). Средства физических лиц составили 273,7 млрд рублей (плюс 11% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 3,7% по сравнению с 1 октября 2020 года; без учета валютной переоценки: плюс 5,6% и плюс 5,3% соответственно).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 января 2021 года составил 86,8 млрд рублей (плюс 6,2% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 1,9% по сравнению с 1 октября 2020 года). Основной капитал банка по состоянию на 1 января 2021 года составил 62,7 млрд рублей (минус 0,9% по сравнению с 1 января 2020 года; минус 0,9% по сравнению с 1 октября 2020 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 января 2021 года составил 9,6% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 13,5% (при нормативном значении 8,0%).

Кредитный портфель на 1 января 2021 года составил 455,8 млрд рублей (плюс 13,8% по сравнению с 1 января 2020 года; минус 2% по сравнению с 1 октября 2020 года; без учета валютной переоценки: плюс 9,7% и минус 0,9% соответственно). Кредиты корпоративным клиентам составили 341,2 млрд рублей (плюс 14,5% по сравнению с 1 января 2020 года; минус 3,7% по сравнению с 1 октября 2020 года). Кредиты физическим лицам составили 114,6 млрд рублей (плюс 11,7% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 3,4% по сравнению с 1 октября 2020 года; без учета валютной переоценки: плюс 11,4% и плюс 3,5% соответственно).

По состоянию на 1 января 2021 года уровень просроченной задолженности составил 4,8% (5,3% на 1 января 2020 года; 5,2% на 1 октября 2020 года).