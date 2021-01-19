ВТБ внедряет опцию подачи заявки на автокредит в мобильном банке. Решение о выдаче заемщик получит за несколько минут и дистанционно. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля — для iOS, уточняется в сообщении банка.

Новая анкета для оформления заявки на автокредит появилась в приложении «ВТБ Онлайн», следует из релиза. При оформлении заявки клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера — для подписания документов.

Напомним, в декабре прошлого года ВТБ запустил автокредитование через интернет-банк .

«С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии — клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом», — отмечает начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

Приобрести автомобиль в кредит или забронировать понравившуюся машину перед такой покупкой можно на сайте банка: ВТБ предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом. «В настоящее время на площадке представлен широкий выбор ТС, которые можно приобрести у партнеров банка», — подчеркивается в релизе.



За 11 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей.