Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил 1,4 млрд долларов, что более чем в 20 раз меньше показателя 2019 года (28,9 млрд). На это обращает внимание РБК по итогам изучения данных Банка России по платежному балансу.

В материалах ЦБ отмечается, что в I и IV кварталах 2020 года наблюдался отток средств инвесторов, составивший 4,1 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно. Потери были компенсированы во II—III кварталах (5,9 млрд и 0,5 млрд долларов), однако итог оказался наименьшим в XXI веке.

По данным ЦБ, в последний раз меньше, чем в 2020 году, сумма прямых иностранных инвестиций в российские компании небанковского сектора была в 1998-м. Тогда она составила 1,303 млрд долларов.

Максимума сумма таких инвестиций достигла в 2013 году (85,21 млрд долларов), уже в следующем году она упала почти впятеро (до 17,637 млрд), через год — еще почти втрое (до 6,264 млрд), после чего вновь начала расти.

Портфельные инвестиции иностранцев в российские компании в 2020 году сократились на 14,1 млрд долларов: только за II квартал отток средств (7,3 млрд долларов) оказался больше, чем за весь 2019 год (4,2 млрд). В последний раз портфельные инвестиции иностранцев в небанковский сектор российской экономики сокращались сопоставимыми темпами в 2013 году (минус 12,3 млрд долларов).



В статистике ЦБ под прямыми инвестициями понимаются вложения, при которых иностранный инвестор владеет долей в 10% и более в капитале компании. К прямым инвестициям относится не только исходная операция по приобретению доли в предприятии, но и все последующие финансовые операции между инвестором и данной компанией — приобретение долевых и долговых инструментов, а также реинвестирование доходов.