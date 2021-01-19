Верховный суд (ВС) во вторник признал законным приговор в отношении Дмитрия Роговского и Таймиржана Махмутова, осужденных к 3 и 4 годам колонии общего режима за пособничество в хищении 600 млн рублей Пробизнесбанка, сообщили в пресс-службе суда. ВС отклонил представление прокуратуры.

«Приговор Останкинского суда Москвы в отношении Роговского и Махмутова оставлен без изменения», — сказала представитель суда.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в хищении, совершенном путем присвоения имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что при пособничестве Роговского и Махмутова под руководством основных акционеров Пробизнесбанка в мае-июне 2015 года под видом исполнения агентского и субагентского договоров было присвоено 600 млн рублей, принадлежавших банку. Своими преступными действиями они причинили кредитной организации ущерб на указанную сумму.