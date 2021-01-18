СберБанк открыл кредитную линию группе компаний «Гранель» на сумму 7,9 млрд рублей для строительства жилого комплекса комфорткласса «Тринити-2». Кредит предоставляется на четыре года и три месяца, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.



Жилой комплекс «Тринити-2» общей площадью 87 438 кв. м возводится на территории в 1,5 га в Северном административном округе столицы. Объект находится в 150 метрах от станции метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии, неподалеку от Дмитровского шоссе.