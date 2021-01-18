«Сбер» к концу текущего года планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила директор дивизиона «Забота о клиентах» СберБанка Елена Левина.



«К концу года в связи с новым законодательством «Сбер» планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы. Физическое лицо, у которого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА и биометрия ЕБС, сможет стать клиентом «Сбера» без посещения офиса банка. Опция будет доступна на сайте банка или в приложении «СберБанк Онлайн» — для этого нужно авторизоваться с помощью логина и пароля Госуслуг и далее пройти аутентификацию с помощью ЕБС. Далее клиент сможет воспользоваться рядом продуктов и сервисов Сбера», — сказала Левина.