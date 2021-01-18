Резидентам специальных административных районов (САР), или так называемых российских офшоров на островах Русский и Октябрьский, предложат дополнительные льготы в обмен на инвестиции, пишут «Известия» . Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс, касающиеся САР. Документ направлен на согласование в правительство, в ближайшие дни он будет представлен на общественное обсуждение, сообщил источник издания. Минфин будет настаивать на физическом, а не формальном присутствии холдинговых компаний в этих районах, если они хотят воспользоваться льготами, подтвердили в ведомстве.

Для того чтобы простимулировать предпринимателей перерегистрировать свои холдинговые организации в Россию, Минфин предлагает сделать для них скидку по налогам на вывод капитала с 15% до 10%, понизить налог на прибыль до 5%, освободить от платы за доход по курсовым разницам. В обмен на льготы компании должны будут вложить в инфраструктуру островов не менее 300 млн рублей за два года, а также арендовать или выкупить офис площадью от 100 кв. м. и нанять персонал численностью не менее 15 человек.

Документом предусмотрены и послабления для резидентов САР, занимающихся добычей полезных ископаемых за рубежом в формате совместных предприятий или концессионных соглашений, — в частности, освобождение от налогообложения доходов, сгенерированных за границей, при условии, что они занимают не более 20% всей выручки.

По мнению экспертов, повышение порога входа отпугнет от переезда в САР средний и крупный российский бизнес, который, в отличие от крупнейших организаций, не поедет туда лишь потому, что есть курс на деофшоризацию. Компаниям такого масштаба важна экономика, для них 300 млн — это не мелочь, к тому же, если это вложения в местную инфраструктуру, сама компания может и не воспользоваться благами от инвестированного. Также требования по численности персонала для компаний с пассивной деятельностью несколько завышены: традиционно штат иностранной холдинговой или финансовой организации составляет порядка пяти человек. Больше просто не нужно, считают эксперты.

Однозначный плюс законопроекта — это освобождение от российского налога на прибыль доходов от зарубежных добывающих компаний, работающих в формате СРП (соглашение о разделе продукции), отметили эксперты. Значительная часть таких организаций структурирует свой международный бизнес через совместные предприятия с иностранными партнерами в европейских юрисдикциях. Их переезд в РФ однозначно облегчится.