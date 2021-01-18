«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Банк поблагодарил клиентов, которые «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего».

«Все началось в 2013-м с идеи сделать банк с человеческим лицом. А дальше вы знаете: служба поддержки, которая сразу полюбилась клиентам, удобное приложение с огромным количеством фич и уникальных продуктов, веб-банк, собственный мерч, разработка игр, самые живые соцсети во всем Интернете и самые преданные клиенты! <...> Мы делали все и немножко больше. И вот мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать!» — говорится в сообщении.



Напомним, совет директоров материнской компании QIWI объявил о планах закрыть «Рокетбанк» в марте прошлого 2020 года. «Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя, и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка», — сообщила компания. Ожидалось, что ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен был превышать 1,5 млрд рублей.

