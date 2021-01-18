Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов намерен в ходе весенней сессии решить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, он является одним из приоритетов в работе парламентариев. Об этом заявил ТАСС глава комитета Ярослав Нилов, говоря о планах депутатов в 2021 году.

«Перед нами приоритетно стоит задача окончательно решить вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Во-первых, несколько законопроектов есть в Государственной думе. Есть проект обращения в правительство. Есть поручение президента [правительству РФ] до 1 февраля дать свои предложения. Поэтому мы надеемся, что все-таки вопрос в той или степени будет с места сдвинут», — сказал Нилов. Председатель комитета подчеркнул, что в Кабмине «идет работа» по выработке предложений, но не привел подробностей.



Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что парламентарии в ближайшее время возобновят диалог с правительством РФ по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, среди возможных вариантов как одномоментное возвращение к индексации всем работающим пенсионерам, так и поэтапное ее возобновление.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства депутатов.