Власти США намерены в ближайшем будущем рассмотреть дополнительные меры против РФ в рамках законов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act). Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

Он прокомментировал введенные американской стороной санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и его собственника — компании «КВТ-Рус». «Сегодня США ввели санкции против базирующейся в РФ «КВТ-Рус» и отнесли судно «Фортуна» к заблокированной собственности. Санкции против «КВТ-Рус» вводятся в рамках <...> CAATSA за сознательную продажу, аренду или предоставление РФ товаров, услуг, технологий, информации или помощи для строительства российских экспортных энергетических трубопроводов. США в ближайшей перспективе рассмотрят дальнейшие действия в рамках CAATSA и Protecting European Energy Security Act», — говорится в распространенном заявлении шефа американской дипломатии.

«Северный поток — 2», если будет завершен, даст России возможность полностью обойти Украину, лишив Украину жизненно важных доходов и открыв ее для дальнейших агрессивных действий РФ, предоставляя при этом средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента для политического давления и злонамеренного влияния против Западной Европы», — утверждает Помпео.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать с союзниками, чтобы «обеспечить наличие у Европы надежной, диверсифицированной сети энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность».

Согласно распространенному во вторник сообщению управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, власти США также ввели односторонние рестрикционные меры в отношении трех физических лиц, 14 организаций и шести судов, в том числе в отношении базирующейся в России компании «Рустанкер» и принадлежащего ей танкера «Сьерра», а также танкера «Максим Горький» за якобы обход американских санкций по венесуэльскому нефтяному сектору, отдельно сообщает ТАСС.



В свою очередь кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен заявила, выступая на слушаниях в финансовом комитете сената, что в случае одобрения ее кандидатуры намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран, чтобы рестрикции «использовались в стратегических целях и соответствующим образом».