Банк России установил официальные курсы валют на 20 января.

Курс доллара понизился на 24,92 копейки, составив 73,7243 рубля (73,9735 рубля на 19 января). Курс евро снижен на 12,4 копейки до 89,2064 рубля (с 89,3304 рубля на 19 января).

На Московской бирже на 12:25 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 6 копеек, валюты стоят 73,78 и 89,36 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,23—73,9 рубля за доллар и 89,07—89,48 рубля за евро.