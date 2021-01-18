У работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Ее слова передает НСН .

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — заявила Кусайко.

Также сенатор уточнила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей, выплата может доходить до 375 тыс. рублей.

Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, заключила Кусайко.