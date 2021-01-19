Клиентам Московского Кредитного Банка стал доступен поиск в мобильном и интернет-банке начислений за жилищно-коммунальные услуги по единому лицевому счету сервиса государственной информационной системы ЖКХ.

Раздел находится во вкладке «Оплатить» — «Коммунальные услуги». Как пояснили в банке, необходимо выбрать вкладку «ГИС ЖКХ», ввести номер единого лицевого счета, выбрать начисление и подтвердить оплату.

ГИС ЖКХ содержит сведения о большинстве поставщиков коммунальных услуг (более 100 тыс. организаций).



Оплатить свою квитанцию ЖКХ могут клиенты МКБ по всей стране. Банк не взимает комиссию за оплату коммунальных услуг.