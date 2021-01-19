На Московской бирже 19 января начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Доходъ Индекс дивидендных акций РФ» под управлением УК «Доходъ». Торговый код фонда — DIVD, говорится в сообщении торговой площадки.

«Фонд следует индексу «Доходъ Индекс дивидендных акций РФ» (IRDIV), рассчитываемому Московской биржей, и инвестирует в наиболее популярные российские акции с учетом дивидендной доходности, стабильности выплат дивидендов и оценки качества бизнеса компании. Получаемые дивиденды по акциям полностью реинвестируются», — уточняет Мосбиржа.

Минимальное количество бумаг в фонде — 15, ребалансировка будет производиться каждые полгода. Фонд номинирован в рублях, минимальная сумма инвестиций — 1 000 рублей. При покупке паев на срок более трех лет действует налоговый вычет, паи также могут приобретаться на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Всего на фондовом рынке Московской биржи обращаются 56 биржевых фондов.

