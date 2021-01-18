Минэкономики до конца 2021 года запустит цифровую экосистему поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) — компании смогут получить господдержку и необходимые им услуги по принципу «одного окна» на базе платформы этого министерства. Об этом пишет «Коммерсант» . Как сообщила на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова, платформа уже запущена в тестовом режиме: на ней доступен каталог из 197 услуг и мер поддержки, зарегистрированные предприниматели уже получили 31 тыс. услуг.

На базе платформы предусмотрен «цифровой профиль» получателей господдержки — индекс «цифровой репутации». Он будет формироваться из трех блоков данных: официальные источники, коммерческие источники (данные банков, маркетплейсов, бюро кредитных историй, порталов недвижимости, соцсетей), дополнительно бизнес сможет сообщить о своих операциях, запросах и то, какими услугами он пользовался. Индекс позволит в автоматическом режиме предварительно заполнять формы заявки, осуществлять их дистанционное одобрение, а также предлагать бизнесу потенциально востребованные меры.

Данные о состоянии бизнеса будут использоваться для его акселерации — так, платформа сможет предлагать подсказки о дальнейших шагах для развития. Де-факто правительство создает систему госсопровождения малого бизнеса на всем жизненном цикле.

Сейчас платформа уже интегрирована с ФНС в части единого реестра МСП. С 2021 года МСП и самозанятые могут оформить кредит через платформу, получить образовательные услуги и отслеживать госзакупки. В планах Минэкономики запуск налоговых сервисов, сервисов для экспортеров, целевым при этом является развитие суперсервисов. Для этого платформа будет интегрирована с сервисами министерств, оказывающих поддержку МСП, банковского сообщества, а также институтов развития в сегменте МСП.