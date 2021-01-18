Минцифры РФ запросило из федерального бюджета 118,5 млрд рублей на 2021-2023 годы на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и оказания госуслуг. Это следует из материалов ведомственной программы цифровой трансформации. Так, на эти цели в 2021 году планируется потратить 24,5 млрд рублей, в 2022 году — 42,5 млрд рублей, в 2023 году — 51,5 млрд рублей. Предполагается, что 78,6 млрд рублей будет направлено на повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством. Еще 37,9 млрд рублей направят на обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры, 2 млрд рублей — на снижение издержек госуправления.

Из этих средств Минцифры намерено выделить 19,4 млрд рублей на обеспечение мер поддержки развития отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в госорганах, органах местного самоуправления при оказании ими услуг и исполнении функций.

Как пояснил замглавы Минцифры Андрей Черненко, в рамках мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» на предусмотренные бюджетные средства планируется обеспечить бюджетные организации образования и здравоохранения планшетами с ОС «Аврора» с соответствующим мобильным окружением. «Также будет обеспечена работа созданных рабочих мест, включая предоставление для них мобильной связи, доступа в Интернет, обеспечение технической поддержки. До конца 2024 года планируется достигнуть уровня более чем 700 тыс. оснащенных рабочих мест», — передали слова замминистра в пресс-службе министерства.

В целом за счет реализации программы цифровой трансформации Минцифры рассчитывает, что к 2023 году на портале госуслуг будет реализовано 18 суперсервисов — комплексов госуслуг в режиме онлайн, а к 2024 году доля массовых социально значимых услуг, предоставляемых на едином портале госуслуг от общего количества таких услуг, доступных в электронном виде, достигнет 75%.