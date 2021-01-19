Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн баррелей в сутки — до 5,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, в агентстве прогнозируют мировой спрос на нефть на уровне 96,6 млн баррелей в сутки, следует из поступившего в ТАСС отчета МЭА.

Ухудшение прогноза, по данным агентства, связано с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, однако широкомасштабная вакцинация населения и рост деловой активности будут стимулировать мировой спрос на нефть во второй половине 2021 года.

На замедление восстановления спроса будут влиять введенные в ряде стран локдауны, которые оказывают негативное воздействие на рынок топлива, указали в МЭА.

Согласно отчету агентства, мировое предложение на рынке нефти в 2021 году будет расти на 1 млн баррелей в сутки после сокращения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020 году в основном за счет стран, входящих в ОПЕК+. При этом объем сокращения добычи во второй половине 2021 году может находиться на уровне 5,8 млн баррелей в сутки.

В то же время в агентстве видят возможность для дополнительного увеличения мирового предложения на фоне восстановления спроса на нефть во второй половине 2021 года.

Как отмечается, страны ОПЕК+ продолжат смягчать действующие в альянсе ограничения по добыче нефти до уровня 5,8 млн баррелей в сутки во втором квартале 2021 года и сохранят такой объем сокращения добычи нефти до конца действия соглашения, то есть до апреля 2022 года. «Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения во течение второго квартала 2021 год до уровня 5,8 млн б/с от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года», — пишут аналитики в отчете.

По данным МЭА, страны ОПЕК в декабре выполнили Венскую сделку на 105% от плана, «не ОПЕК» — на 93%, в среднем общее исполнение соглашения составило 100%.

Страны ОПЕК+ смогут вернуть утерянную с 2016 года долю рынка, если сланцевая добыча в США не будет расти. Американские компании сейчас озабочены больше возвратом долгов, чем новыми инвестициями в рост добычи, говорится в отчете.

Восстановление цен на нефть может спровоцировать активизацию добычи нефти в США, которая в 2020 году пережила крупнейшее в истории сокращение из-за кризиса. «Однако американские компании сейчас, по всей видимости, больше привержены сохранить добычу стабильной нежели наращивать ее, чтобы на фоне роста цен быстрее вернуть долги и вложенные акционерами инвестиции», — отмечают в МЭА. Если они продолжат следовать этому плану, то страны ОПЕК+ смогут начать восстанавливать свою долю на рынке нефти, которую они утеряли с 2016 года, когда стартовало соглашение о сокращении добычи нефти.

По подсчетам МЭА, доля стран ОПЕК+ на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году.

Запасы нефти в мире в I квартале 2021 года могут снизиться на 100 млн баррелей, или на 1,1 млн баррелей в сутки при условии выполнения соглашения ОПЕК+ на 100%, говорится в отчете.

В МЭА также прогнозируют дальнейшее сокращение глобальных запасов нефти во второй половине 2021 года на фоне роста мирового спроса.