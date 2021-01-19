Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во вторник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий правила получения сотрудниками Банка России, «Росинкаса» Банка России, «Сбера» оружия для охраны при перевозке денег и грузов. Инициатива одновременно наделяет их полномочиями задерживать на месте нарушителей, посягнувших на охраняемое ими имущество.



Уточняется, что сотрудникам Банка России и инкассаторам входящего в систему ЦБ РФ «Росинкаса» боевое стрелковое оружие может выдаваться во временное пользование для охраны при перевозке денежных средств, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценностей и драгметаллов, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к гостайне, и таких грузов, а также для охраны хранилищ.

Для сотрудников «Сбера» речь будет идти об охране при перевозке денег, драгметаллов и изделий из них, об охране хранилищ банка.

«При этом работникам Банка России, «Росинкас» и ПАО «Сбербанк» по аналогии с предоставленными работникам частных охранных организаций полномочиями предоставляется право по задержанию лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспорт, предназначенный для его перевозки, и в отношении [самих] работников», — говорится в сопроводительных материалах. Такие задержанные должны незамедлительно передаваться в полицию.