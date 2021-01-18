Инвестиционные банки в IV квартале 2020 года резко увеличили объем получаемых комиссионных, особенно на рынке акционерного капитала, пишет «Коммерсант» . Так, объем вырос на 3%, до 416,7 млн долларов, свидетельствуют данные Refinitiv. Только в IV квартале банки заработали свыше 173 млн долларов, на четверть превысив показатель IV квартала 2019 года. Важным достижением стало проведение сразу нескольких публичных размещений: IPO «Совкомфлота» на 500 млн долларов, IPO Ozon на 990 млн долларов, SPO «Аэрофлота» почти на 1,05 млрд долларов. В целом за год было проведено 22 сделки на 7,7 млрд долларов.

Также нарастили активность банкиры и на рынке долгового капитала. За последний квартал их комиссионные составили почти 73 млн долларов, более чем вдвое превысив показатель прошлого года. По оценкам издания, за этот период было проведено 57 сделок на 17,1 млрд долларов.

На фоне пандемии сохранилась низкая активность в секторе сделок слияния и поглощения (M&A). По итогам квартала доходы банкиров от таких сделок упали вдвое, до 6,4 млн долларов, а за год они принесли лишь 50 млн долларов против 87 млн долларов годом ранее.

По мере дальнейшего масштабирования вакцинирования, восстановления мировой экономики спрос на услуги инвестбанкиров продолжит расти, считают участники рынка.